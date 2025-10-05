Опетая назвав умову переходу в надважку вагу

Непереможний австралієць Джей Опетая (28-0, 22 КО) оцінив можливість переходу в надважку вагу.

Цитує боксера Ring Magazine.

Австралійський важковаговик готовий до потенційного поєдинку проти Девід Бенавідес, який може піднятися у його дивізіон.

"Ми хочемо битися з Бенавідесом – давайте зробимо це. Я з нетерпінням чекаю цього. Я б хотів битися з Бенавідесом. Він чудовий боєць з чудовими вболівальниками, який виходив на ринг з чудовими бійцями. Як тільки ми поставимо галочку тут, хто знає? Можливо, тоді я піднімусь у надважку вагу. Я перейду в надважку вагу, коли буду готовим, а не коли інші люди захочуть. Я не женуся за грошима. Я женуся за мрією. Але я не поспішаю на своєму шляху заради когось іншого. Я все своє життя мріяв стати абсолютним чемпіоном, і саме ним я збираюся стати", – зазначив Опеатя.

Нагадаємо, 6 грудня Опетая проведе четвертий захист своїх титулів чемпіона світу в крузервейті за версією IBF та журналу Ring Magazine проти Хусейна Джинкари.

У своєму останньому поєдинку Давід Бенавідес здолав Девіда Морреля, а перед цим – Олександра Гвоздика. Наступний поєдинок американця заплановано на 22 листопада цього року – суперником стане Ентоні Ярд.