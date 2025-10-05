Опетая: Я все ще прагну стати абсолютним чемпіоном світу

Непереможний австралієць Джей Опетая (28-0, 22 КО) оцінив свій наступний поєдинок проти 40-річного Хусейна Джинкари (23-0, 19 KO).

Цитує боксера Ring Magazine.

"Приємно знову бути на рингу. Звичайно, ми хочемо об’єднавчих боїв, але нас знову зірвався поєдинок. Але у нас є робота. Я все ще прагну стати абсолютним чемпіоном світу. Тож нам потрібно зробити свою справу 6 грудня.

Кожен бій і кожен крок на рингу – це для мене заява. Це війна. Я готуюся до всього, що вони принесуть, і ця нічим не відрізняється. Я заслуговую на об’єднавчі бої", – сказав Опетая.