Опетая і Глентон провели битву поглядів перед боєм у Лас-Вегасі
Чемпіон світу за версією IBF у важкій вазі Джей Опетая (29-0, 23 KO) та Брендон Глентон (21-3, 18 КО) провели битву поглядів перед очною зустріччю.
Протистояння відбудеться 8 березня 2026 року в Meta APEX у Лас-Вегасі. Це буде дебютний бій Опетаї під егідою Zuffa Boxing.
Очна дуель минула без скандалів.
Востаннє австралійський боксер виходив у ринг на початку грудня 2025-го, коли нокаутував у восьмому раунді німця Гусейна Джинкару. Опетая продовжив свою переможну серію у професіоналах вже до 29-ти поєдинків поспіль.
Натомість Глентон у своєму крайньому бою здолав американця Маркуса Брауна у Лагосі (Нігерія).
Цікаво, що колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс припускав, що саме Опетая має усі шанси завдати поразки Олександру Усику. Раніше було чимало чуток про ймовірне протистояння Усик – Опетая.