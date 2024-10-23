Богачук зберіг місце у чільній десятці рейтингу The Ring у першій середній вазі
Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-2, 23 KO) зберіг шосту позицію у рейтингу найкращих боксерів цього дивізіону за версією авторитетного журналу The Ring.
Чемпіон світу за версією WBA Теренс Кроуфорд залишився першим, а на другій позиції розташувався Ісраїл Мадрімов, якого "Бад" переміг у напруженому бою. Третє місце займає володар титулу IBF Бахрам Муртазалієв, який після дострокової перемоги в третьому раунді над Тімом Цзю піднявся на сім позицій.
Тим часом сам Цзю опустився з п'ятої на сьому сходинку. У зв'язку з підйомом Муртазалієва по одній позиції втратили Себастьян Фундора та Верджил Ортіс-молодший.
Оновлений рейтинг The Ring у першій середній вазі:
- Теренс Кроуфорд (США)
- Ісраїл Мадрімов (Узбекистан)
- Бахрам Муртазалієв (-)
- Себастьян Фундора (США)
- Вірджил Ортіс (США)
- Сергій Богачук (Україна)
- Тім Цзю (Австралія)
- Хесус Рамос (США)
- Чарльз Конвелл (США)
- Браян Мендоса (США)
Богачук та Мадрімов зустрінуться у рингу 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Цей бій пройде в андеркарді зустрічі Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.