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Чемпіон Бокс

Богачук зберіг місце у чільній десятці рейтингу The Ring у першій середній вазі

Володимир Клепач — 23 жовтня, 13:51
Богачук зберіг місце у чільній десятці рейтингу The Ring у першій середній вазі
Сергій Богачук
boxingscene

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-2, 23 KO) зберіг шосту позицію у рейтингу найкращих боксерів цього дивізіону за версією авторитетного журналу The Ring.

Чемпіон світу за версією WBA Теренс Кроуфорд залишився першим, а на другій позиції розташувався Ісраїл Мадрімов, якого "Бад" переміг у напруженому бою. Третє місце займає володар титулу IBF Бахрам Муртазалієв, який після дострокової перемоги в третьому раунді над Тімом Цзю піднявся на сім позицій.

Тим часом сам Цзю опустився з п'ятої на сьому сходинку. У зв'язку з підйомом Муртазалієва по одній позиції втратили Себастьян Фундора та Верджил Ортіс-молодший.

Оновлений рейтинг The Ring у першій середній вазі:

  1. Теренс Кроуфорд (США)
  2. Ісраїл Мадрімов (Узбекистан)
  3. Бахрам Муртазалієв (-)
  4. Себастьян Фундора (США)
  5. Вірджил Ортіс (США)
  6. Сергій Богачук (Україна)
  7. Тім Цзю (Австралія)
  8. Хесус Рамос (США)
  9. Чарльз Конвелл (США)
  10. Браян Мендоса (США)

Богачук та Мадрімов зустрінуться у рингу 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Цей бій пройде в андеркарді зустрічі Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.

Теренс Кроуфорд Сергій Богачук Ісраїл Мадрімов Бахрам Муртазалієв

Сергій Богачук

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