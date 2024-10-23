Богачук зберіг місце у чільній десятці рейтингу The Ring у першій середній вазі

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-2, 23 KO) зберіг шосту позицію у рейтингу найкращих боксерів цього дивізіону за версією авторитетного журналу The Ring.

Чемпіон світу за версією WBA Теренс Кроуфорд залишився першим, а на другій позиції розташувався Ісраїл Мадрімов, якого "Бад" переміг у напруженому бою. Третє місце займає володар титулу IBF Бахрам Муртазалієв, який після дострокової перемоги в третьому раунді над Тімом Цзю піднявся на сім позицій.

Тим часом сам Цзю опустився з п'ятої на сьому сходинку. У зв'язку з підйомом Муртазалієва по одній позиції втратили Себастьян Фундора та Верджил Ортіс-молодший.

Оновлений рейтинг The Ring у першій середній вазі:

Теренс Кроуфорд (США) Ісраїл Мадрімов (Узбекистан) Бахрам Муртазалієв (-) Себастьян Фундора (США) Вірджил Ортіс (США) Сергій Богачук (Україна) Тім Цзю (Австралія) Хесус Рамос (США) Чарльз Конвелл (США) Браян Мендоса (США)

Богачук та Мадрімов зустрінуться у рингу 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Цей бій пройде в андеркарді зустрічі Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.