Оголошено весь андеркард реваншу Усик – Ф’юрі

Реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 21 грудня

Стали відомі всі бої андеркарду супершоу Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі 2, яке відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Про це повідомляє MatchroomBoxing.

У головному поєдинку вечора у 12-раундовому протистоянні зійдуться екстимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі (до 69,9 кг) українець Сергій Богачук (24-2, 23 КО) та екс-чемпіон WBA Ісраїл Мадрімов (10-1 -1, 7 КО) з Узбекистану.

19-річний суперпроспект хевівейту (понад 90,7 кг) британець Мозес Ітауме (10-0, 8 КО) відбоксує з австралійцем Демсі Маккіном (22-1, 14 КО).

У цій же вазі очікується бій у виконанні британців Джонні Фішера (12-0, 11 КО) та Девіда Аллена (23-6-2, 18 КО).

Ще один британський двобій пройде в другій найлегшій вазі (до 55,3 кг) – зійдуться Пітер Макгрейл (10-1, 6 КО) і Денніс Макканн (16-0-1, 8 КО).

Відкриє телекард родич Ф'юрі – англійський боєць напівлегкої ваги (до 57,2 кг) Айзек Лоу (25-2-3, 8 КО). Він відбоксує з шотландцем Лі Макгрегором (14-1-1, 11 КО).

Зазначимо, раніше чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик анонсував свій бій проти британця Джо Кордіни в межах цього вечора боксу, але поки що українця в карді немає.

Головною подією вечора боксу стане поєдинок-реванш чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика (22-0; 14 КО) та британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1; 24 КО).

У першому бою українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. У реванші цей статус не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа – Дюбуа.