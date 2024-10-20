Білий рушник від тренерів: Цзю нокаутом програв Муртазалієву

Австралійський боксер Тім Цзю (24-2, 17 КО) програв росіянину Бахраму Муртазалієву (23-0, 17 КО) технічним нокаутом у третьому раунді.

У другому раунді Цзю пропустив сильний удар, після якого опинився на настилі рингу. Через хвилину Бахрам лівим хуком вдруге відправив суперника у нокдаун. До кінця раунду рефері змушений був ще раз відкривати рахунок.

У третьому ранді стався четвертий нокдаун. Цзю піднявся, але після цього перебував лише в обороні, що і змусило його кут викинути білий рушник.

Титульний бій за версією IBF. Перша середня вага.

Орландо, США. 20 жовтня

Бахрам Муртазалієв – Тім Цзю – ТКО 3 (12)

Огляд бою:

Нагадаємо, для Цзю це друга поразка поспіль. У березні цього року він поступився роздільним рішенням суддів Себастьяну Фундорі.