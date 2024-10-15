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Усик лідер, Бетербієв обійшов Канело у рейтингу P4P від The Ring

Олександр Булава — 15 жовтня, 19:41
Усик лідер, Бетербієв обійшов Канело у рейтингу P4P від The Ring
Олександр Усик
Getty Images

Володар поясів WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) зберіг першу позицію в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Рейтинг опублікував журнал The Ring.

Усик очолив рейтинг після його перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі.

Водночас мексиканець Сауль Альварес (62-2-2, 39 КО) втратив дві позиції у рейтингу, його місце зайняв представник Канади Артуро Бетербієв (21-0, 20 КО), який напередодні здобув суперечливу перемогу над киргизстанським боксером Дмітрієм Біволом (23-1, 12 КО).

Рейтинг P4P від The Ring

  1. Олександр Усик (22-0, 14 KO)
  2. Наоя Іноуе (28-0, 25 KO)
  3. Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO)
  4. Артур Бетербієв (20-0, 20 КО)
  5. Дмитро Бівол (23-0, 12 КО)
  6. Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO)
  7. Джессі Родрігес (20-0, 13 КО)
  8. Джервонта Девіс (30-0, 28 КО)
  9. Дзунто Накатані (28-0, 21 КО)
  10. Девін Хейні (31-0, 15 КО)

Рейтинг pound for pound (P4P) — це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.

Нагадаємо, другий бій між Усиком і Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Олександр звільнив титул IBF.

Сауль Канело Альварес Олександр Усик Артур Бетербієв Дмитро Бівол

Олександр Усик

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