Усик та Кличко – у десятці найвеличніших важковаговиків в історії боксу

Українські боксери Володимир Кличко та Олександр Усик потрапили до десятки найвеличніших важковаговиків в історії боксу.

Відповідний рейтинг склав GiveMeSport.

Фактори, що впливали на підсумкову позицію:

Загальний рекорд

Титули

Здібності на рингу

Рівень суперників

Рейтинг боксерів

Мухаммед Алі (56 – 5) Леннокс Льюїс (41 – 2 – 1) Роккі Марчіано (49 – 0) Джо Луїс (66 – 3) Майк Тайсон (51 – 6 – 2) Джордж Форман (76 – 5) Олександр Усик (23 – 0) Ларрі Голмс (69 – 6) Евандер Холіфілд (44 – 10 – 2) Володимир Кличко (64 – 5)

Нагадаємо, раніше ексчемпіон світу поставив під сумнів величність Усика.