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Усик та Кличко – у десятці найвеличніших важковаговиків в історії боксу

Володимир Максименко — 24 грудня 2024, 23:59
Усик та Кличко – у десятці найвеличніших важковаговиків в історії боксу
Олександр Усик
instagram.com/usykaa

Українські боксери Володимир Кличко та Олександр Усик потрапили до десятки найвеличніших важковаговиків в історії боксу.

Відповідний рейтинг склав GiveMeSport.

Фактори, що впливали на підсумкову позицію:

  • Загальний рекорд
  • Титули
  • Здібності на рингу
  • Рівень суперників

Рейтинг боксерів

  1. Мухаммед Алі (56 – 5)
  2. Леннокс Льюїс (41 – 2 – 1)
  3. Роккі Марчіано (49 – 0)
  4. Джо Луїс (66 – 3)
  5. Майк Тайсон (51 – 6 – 2)
  6. Джордж Форман (76 – 5)
  7. Олександр Усик (23 – 0)
  8. Ларрі Голмс (69 – 6)
  9. Евандер Холіфілд (44 – 10 – 2)
  10. Володимир Кличко (64 – 5)

Нагадаємо, раніше ексчемпіон світу поставив під сумнів величність Усика.

Володимир Кличко Олександр Усик Майк Тайсон Леннокс Льюїс Евандер Холіфілд

Олександр Усик

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