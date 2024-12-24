Усик та Кличко – у десятці найвеличніших важковаговиків в історії боксу
Олександр Усик
instagram.com/usykaa
Українські боксери Володимир Кличко та Олександр Усик потрапили до десятки найвеличніших важковаговиків в історії боксу.
Відповідний рейтинг склав GiveMeSport.
Фактори, що впливали на підсумкову позицію:
- Загальний рекорд
- Титули
- Здібності на рингу
- Рівень суперників
Рейтинг боксерів
- Мухаммед Алі (56 – 5)
- Леннокс Льюїс (41 – 2 – 1)
- Роккі Марчіано (49 – 0)
- Джо Луїс (66 – 3)
- Майк Тайсон (51 – 6 – 2)
- Джордж Форман (76 – 5)
- Олександр Усик (23 – 0)
- Ларрі Голмс (69 – 6)
- Евандер Холіфілд (44 – 10 – 2)
- Володимир Кличко (64 – 5)
Нагадаємо, раніше ексчемпіон світу поставив під сумнів величність Усика.