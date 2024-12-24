Найвеличніший боксер? Ви жартуєте?: Ексчемпіон світу Бредлі – про Усика

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі висловився про Олександра Усика (23-0, 14 КО) після реваншу з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

Бредлі висловився щодо українського боксера на своєму YouTube-каналі.

"Я навіть збираюся говорити зараз не про бій, а про все те лайно, ніби-то він найвеличніший боксер всіх часів. Найвеличніший боєць всіх часів? Ви жартуєте? Слухайте, те, що він переміг двох найкращих хевівейтерів цієї епохи, не робить його найвеличнішим боксером всіх часів", – заявив ексчемпіон.

Бредлі також навів статистику українського боксера та заявив, що 22 бої – це занадто мало, щоб вважатись найвеличнішим.

"Я навіть збираюся говорити зараз не про бій, а про все те лайно, ніби-то він найвеличніший боксер всіх часів. Найвеличніший боєць всіх часів? Ви жартуєте? Слухайте, те, що він переміг двох найкращих надважковаговиків цієї епохи, не робить його найвеличнішим боксером всіх часів", – висловився колишній боксер.

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня українець Усик вдруге переміг британця Ф’юрі та захистив усі свої чемпіонські пояси.

Раніше легенда UFC Франсіс Нганну заявив, що поєдинок був достатньо рівним.