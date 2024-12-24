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Найвеличніший боксер? Ви жартуєте?: Ексчемпіон світу Бредлі – про Усика

Микита Павлів — 24 грудня 2024, 19:56
Найвеличніший боксер? Ви жартуєте?: Ексчемпіон світу Бредлі – про Усика
Тімоті Бредлі
Fight News

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі висловився про Олександра Усика (23-0, 14 КО) після реваншу з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

Бредлі висловився щодо українського боксера на своєму YouTube-каналі.

 "Я навіть збираюся говорити зараз не про бій, а про все те лайно, ніби-то він найвеличніший боксер всіх часів. Найвеличніший боєць всіх часів? Ви жартуєте? Слухайте, те, що він переміг двох найкращих хевівейтерів цієї епохи, не робить його найвеличнішим боксером всіх часів", – заявив ексчемпіон.

Бредлі також навів статистику українського боксера та заявив, що 22 бої – це занадто мало, щоб вважатись найвеличнішим.

"Я навіть збираюся говорити зараз не про бій, а про все те лайно, ніби-то він найвеличніший боксер всіх часів. Найвеличніший боєць всіх часів? Ви жартуєте? Слухайте, те, що він переміг двох найкращих надважковаговиків цієї епохи, не робить його найвеличнішим боксером всіх часів", – висловився колишній боксер.

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня українець Усик вдруге переміг британця Ф’юрі та захистив усі свої чемпіонські пояси.

Раніше легенда UFC Франсіс Нганну заявив, що поєдинок був достатньо рівним.

Тімоті Бредлі Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Франсіс Нганну

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