Чемпіон Бокс

Усик прибув на бій з Верховеном

Олександр Булава — 23 травня 2026, 22:38
Олександр Усик
Фото: Denys Didkivskyi

Чемпіон WBA, WBC та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) прибув на арену в Гізі, де відбудеться його бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Вихід на ринг Олександра Усика та Ріко Верховена орієнтовно очікується о 00:50 за київським часом. Старт головного бою може зміститися залежно від тривалості попередніх поєдинків.

"Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку, а також публікуватиме результати інших боїв івенту.

Напередодні відбулася церемонія зважування учасників битви. Нідерландський кікбоксер виявився важчим за українського чемпіона на 12 кг. Одразу ж Усик та Верховен провели фінальну битву поглядів.

