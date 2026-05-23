Усик підтримав Лапіна після сенсаційної поразки

Руслан Травкін — 23 травня 2026, 22:06
Бенджамін Тані – Даніель Лапін
Денис Дідківський

Український чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, IBF та The Ring Олександр Усик (24-0, 15 КО) підтримав Даніеля Лапіна (13-1, 5 КО) після поразки від француза Бенджаміна Мендеса Тані (10-1, 3 КО).

Пост зі словами підтримки Усик розмістив у власному телеграм-каналі.

"Ти ще покажеш, на що здатен. Шлях триває. Рухаємось далі", – написав Олександр Усик.

Для Лапіна це була перша поразка на професійному ринзі.

Тані  вів бій дуже агресивно. Француз тиснув, хапав Даніеля за руки, але в четвертому раунді влучав чисто. Після третього нокдауну рефері вирішив зупинити бій.

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Даніель переміг представника Латвії Крістапса Бульмейстерса (14-5, 5 КО), захистивши свої обидва титули.

ФОТО: Denys Didkivskyi

