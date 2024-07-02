Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P
Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександру Усику (22-0, 14 КО) продовжує очолює оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).
Новий рейтинг опублікував журнал The Ring.
Найбільший прогрес у рейтингу показав Джессі Родрігес після перемоги над Хуаном Франциско Естрадою піднявся з 9-го місця на 5-те місце.
Рейтинг P4P від The Ring
- (1) Олександр Усик
- (2) Наоя Іноуе
- (3) Теренс Кроуфорд
- (4) Сауль Альварес
- (9) Джессі Родрігес
- (5) Артур Бетербієв
- (6) Дмитро Бівол
- (7) Джервонта Девіс
- (8) Еррол Спенс
- (10) Дзунто Накатані
Напередодні Усик оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.