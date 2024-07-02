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Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P

Олександр Булава — 2 липня, 10:37
Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександру Усику (22-0, 14 КО) продовжує очолює оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Новий рейтинг опублікував журнал The Ring.

Найбільший прогрес у рейтингу показав Джессі Родрігес після перемоги над Хуаном Франциско Естрадою піднявся з 9-го місця на 5-те місце.

Рейтинг P4P від The Ring

  1. (1) Олександр Усик
  2. (2) Наоя Іноуе
  3. (3) Теренс Кроуфорд
  4. (4) Сауль Альварес
  5. (9) Джессі Родрігес
  6. (5) Артур Бетербієв
  7. (6) Дмитро Бівол
  8. (7) Джервонта Девіс
  9. (8) Еррол Спенс
  10. (10) Дзунто Накатані

Напередодні Усик оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.

The Ring Олександр Усик

The Ring

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