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Родрігес нокаутував Естраду в поєдинку за титул WBC

Олександр Булава — 30 червня, 10:35
Родрігес нокаутував Естраду в поєдинку за титул WBC

Американець Джессі Родрігес (20–0, 13 КО) переміг Хуана Франциско Естраду (44-4, 28 КО) з Мексики у поєдинку за титул WBC в другій найлегшій вазі.

Родрігес активно розпочав бій та задав солідний темп поєдинку. У четвертому раунді він аперкотом відправив мексиканця в нокдаун. Естрада зміг відновити рівновагу в шостій 3-хвилинці, коли кросом спіймав американця — теж нокдаун.

Проте вже в наступному раунді Джессі нокаутував суперника ударом по корпусу.

Напередодні Теофімо Лопес захистив титул WBO у поєдинку проти канадця Стіва Клаггетта.

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