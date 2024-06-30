Родрігес нокаутував Естраду в поєдинку за титул WBC
Американець Джессі Родрігес (20–0, 13 КО) переміг Хуана Франциско Естраду (44-4, 28 КО) з Мексики у поєдинку за титул WBC в другій найлегшій вазі.
Родрігес активно розпочав бій та задав солідний темп поєдинку. У четвертому раунді він аперкотом відправив мексиканця в нокдаун. Естрада зміг відновити рівновагу в шостій 3-хвилинці, коли кросом спіймав американця — теж нокдаун.
Проте вже в наступному раунді Джессі нокаутував суперника ударом по корпусу.
Напередодні Теофімо Лопес захистив титул WBO у поєдинку проти канадця Стіва Клаггетта.