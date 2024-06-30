Родрігес нокаутував Естраду в поєдинку за титул WBC

Американець Джессі Родрігес (20–0, 13 КО) переміг Хуана Франциско Естраду (44-4, 28 КО) з Мексики у поєдинку за титул WBC в другій найлегшій вазі.

Родрігес активно розпочав бій та задав солідний темп поєдинку. У четвертому раунді він аперкотом відправив мексиканця в нокдаун. Естрада зміг відновити рівновагу в шостій 3-хвилинці, коли кросом спіймав американця — теж нокдаун.

Проте вже в наступному раунді Джессі нокаутував суперника ударом по корпусу.

BAM FOLDS ESTRADA WITH A BODY SHOT AND IT'S OVER IN 7 🤯🤯🤯🤯 @DAZNBoxing #EstradaBam pic.twitter.com/JgZPK1FoyU — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) June 30, 2024

Напередодні Теофімо Лопес захистив титул WBO у поєдинку проти канадця Стіва Клаггетта.