Ціль – титул чемпіона світу: Хижняк розкрив плани на профі-рингу

Чемпіон Олімпійських ігор 2024 року Олександр Хижняк розповів про цілі, які він ставить на професійній арені.

Слова 30-річного боксера цитує Суспільне Спорт.

Титулований український боксер готується до дебюту на професійному рингу. Олександр ставить перед собою амбітну мету здобути повноцінний чемпіонський пояс.

"У мене своя історія. Звичайно, я розумію, що це буде взагалі щось нове, не схоже на те, що було до цього у всіх наших боксерів, наших чемпіонів. Звичайно, є ціль – титул чемпіона світу. Пояс не один, але спочатку хотілося б увійти в історію як чемпіон світу за однією версією. А потім уже мати можливість працювати і об'єднувати", – сказав Хижняк.

Першим суперником Хижняка стане колумбієць Вільмер Барон, який зазнав 13 поразок у 22 поєдинках. Втім, Олександр не бере до уваги статистику.

"В мене немає такого, що суперник легший або складніший. Я ставлюся до всіх своїх супротивників як до певного виклику в житті, і ми серйозно готуємося", – розповів Хижняк.

Нагадаємо, що дебютний бій на профі-рингу Хижняк проведе проти колумбійця Вільмера Барона (8-13-1, 6 КО). Поєдинок відбудеться 21 березня на вечорі боксу, організованому промоутерською компанією Олександра Усика.

