Ніхто не є непереможним: німецький боксер про потенційний бій Усик – Кабаєл

Німецький боксер Александер Окафор висловився про можливий бій між чинним королем хевівейту Олександром Усиком (24-0, 15 КО) і тимчасовим чемпіоном WBC Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО).

Своїми думками він поділився в коментарі для Seconds Out.

25-річний боєць зізнався, чи вірить у перемогу свого земляка над українцем. Він заявив, що в такому протистоянні можливий апсет, адже непереможних боксерів не існує.

"Я б сказав, що все може статися. Звичайно, я за Агіта Кабаєла, бо він з Німеччини. Я знаю його як людину. Він хороша людина. Він добрий. Він дисциплінований хлопець. Але Усик також сильний боксер, і я думаю, що він також добрий. Я за Агіта Кабаєла. Люди забувають, що все може статися. Ніхто не є непереможним, в тому числі й Усик", – сказав Окафор.

Зазначимо, що Кабаєл неодноразово висловлював бажання побитись з Усиком. Він уже тривалий час є претендентом на його пояс.

Були розмови, що команди боксерів можуть організувати очне протистояння, проте поки цього не відбудеться. Свій наступний бій українець проведе проти Ріко Верховена якраз за титул WBC, на який претендує німець.

Поєдинок відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. Напередодні британський супертяж Лоуренс Околі закликав позбавити Усика чемпіонського пояса саме за небажання битись з Кабаєлом.