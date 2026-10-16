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Стала відома дата бою Жанібека проти Банка за вакантний титул WBO

Олександр Булава — 16 жовтня 2026, 18:45
Стала відома дата бою Жанібека проти Банка за вакантний титул WBO

Визначилась дата поєдинку ексчемпіона світу в середній вазі Жанібека Алімханули (16-0, 11 КО) та Якоба Банка (20-0, 11 КО).

Про це повідомляє Primetime Boxing.

Поєдинок відбудеться 23 січня у Горсенсі, Данія. На кону стоятиме вакантний титул WBO у другій середній вазі.

Нагадаємо, напередодні Хамза Шіраз відмовився від чемпіонського титулу та бою проти обов'язкового претендента – Жанібека.

Зазначимо, що у лютому Жанібека відсторонили на 1 рік за позитивний допінг-тест, який виявив у його організмі мельдоній. Попри це казах залишиться володарем титулу і буде зобов'язаний провести обов'язковий захист після завершення терміну дискваліфікації без права на проміжні бої.

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