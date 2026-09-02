Жанібек: За 1-2 дні ми дізнаємося, чи Шіраз справжній чемпіон

Ексчемпіон світу в середній вазі Жанібек Алімханули (16-0, 11 КО) закликав володар поясу WBO у другій середній вазі Хамзу Шіраза (24-0-1, 19 KO) прийняти бій.

Про це він розповів в Інстаграм.

Раніше Світова боксерська організація (WBO) надала командам боксерів 20 днів для узгодження всіх деталей та умов проведення поєдинку. Якщо промоутерам не вдасться дійти згоди у визначений термін, організація оголосить промоутерські торги.

"Чим частіше мене називають "Кошмаром", тим більше я починаю замислюватися… Невже я справді стаю справжнім кошмаром для боксерів? За 1-2 дні ми дізнаємося, чи він справжній чемпіон, чи лише чемпіон за назвою. Побачимо", – написав Алімханули.

Шіраз виходив у ринг у липні цього року, коли здолав Цахенхубера. Алімханули свій крайній поєдинок провів у квітні минулого року, впевнено перемігши Анауеля Нгаміссенгуе.

Нагадаємо, у лютому Жанібека відсторонили на 1 рік за позитивний допінг-тест, який виявив у його організмі мельдоній. Попри це казах залишиться володарем титулу і буде зобов'язаний провести обов'язковий захист після завершення терміну дискваліфікації без права на проміжні бої.