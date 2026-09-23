WBO санкціонувала бій за вакантний титул між Жанібеком та Банком

Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала Жанібека Алімханули (16-0, 11 КО) та Якоба Банка (20-0, 11 КО) провести бій за вакантний титул чемпіона світу у другій середній вазі.

Про це йдеться в заяві організації.

Командам боксерів надали час – до 7 жовтня, щоб вони домовились про бій. Якщо сторони не дійдуть згоди, організацію бою передадуть на промоутерські торги (мінімальна ставка — 300 тисяч доларів). При цьому будь-яка зі сторін має право ініціювати торги достроково.

Нагадаємо, напередодні Хамза Шіраз відмовився від чемпіонського титулу та бою проти обов'язкового претендента – Жанібека.

Зазначимо, що у лютому Жанібека відсторонили на 1 рік за позитивний допінг-тест, який виявив у його організмі мельдоній. Попри це казах залишиться володарем титулу і буде зобов'язаний провести обов'язковий захист після завершення терміну дискваліфікації без права на проміжні бої.