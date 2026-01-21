Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Проба "В" Жанібека підтвердила наявність допінгу

Олександр Булава — 21 січня 2026, 19:27
Проба В Жанібека підтвердила наявність допінгу
Жанібек Алімханули
RingMagazine

Володар титулів WBO та IBF у середній вазі Жанібек Алімханули (17-0, 12 КО) дізнався результати проби B, пов'язаної з проваленим допінг-тестом.

Про це повідомив президент Казахстанської федерації професійного боксу (КФПБ) Рахімжан Єрденбеков.

Було підтверджено в організмі боксера наявність мельдонію, який покращує спортивні результати.

"Нещодавно прийшла заключна експертиза від VADA з Америки на 34 аркушах, і проба "В" підтвердила наявність допінгу в Алімханули. Зараз момент такий, що юрисдикцію над Жанібеком взяла наша федерація, оскільки він ліцензований боксер нашої федерації і останній вечір боксу за його участі проходив в Астані, де з нашої санкції було проведено вечір боксу.

Питання зараз у тому, усвідомлено він це приймав, чи як це потрапило до його організму. Питання поки що стоїть так.

Багато було поставлено запитань Жанібеку. Починаючи з квітня, ми слухали його весь цей життєвий шлях до виявлення у нього цих матеріалів. Вчора з'ясувалися нові факти, які я зараз не можу оголосити. 23 січня ми продовжимо слухання", – сказав Єрденбеков.

Допінг в організмі Жанібека виявив тест VADA 2 грудня. У зв'язку з цим його бій з Ерісланді Ларою зірвався.

Мельдоній заборонений Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) з 2016 року. У дослідженні 2015 року зазначалося, що він "демонструє підвищення витривалості спортсменів, покращення реабілітації після тренувань, захист від стресу та посилення активації функцій центральної нервової системи".

Свій останній бій Жанібек провів у квітні, нокаутувавши Анауеля Нгаміссенге у п'ятому раунді.

Жанібек Алімханули

Жанібек Алімханули

Пробу "В" Жанібека розкриють 8 січня
Двічі відправляв в нокдаун: Лара розібрався з Гонсалесом
Він заслуговує на покарання: Лара відреагував на зірваний бій з Алімханули
Завжди підтримував чистий спорт: Жанібек відреагував на провалений допінг-тест
WBO підтвердила позитивну допінг-пробу у Жанібека

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік