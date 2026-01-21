Проба "В" Жанібека підтвердила наявність допінгу

Володар титулів WBO та IBF у середній вазі Жанібек Алімханули (17-0, 12 КО) дізнався результати проби B, пов'язаної з проваленим допінг-тестом.

Про це повідомив президент Казахстанської федерації професійного боксу (КФПБ) Рахімжан Єрденбеков.

Було підтверджено в організмі боксера наявність мельдонію, який покращує спортивні результати.

"Нещодавно прийшла заключна експертиза від VADA з Америки на 34 аркушах, і проба "В" підтвердила наявність допінгу в Алімханули. Зараз момент такий, що юрисдикцію над Жанібеком взяла наша федерація, оскільки він ліцензований боксер нашої федерації і останній вечір боксу за його участі проходив в Астані, де з нашої санкції було проведено вечір боксу.

Питання зараз у тому, усвідомлено він це приймав, чи як це потрапило до його організму. Питання поки що стоїть так.

Багато було поставлено запитань Жанібеку. Починаючи з квітня, ми слухали його весь цей життєвий шлях до виявлення у нього цих матеріалів. Вчора з'ясувалися нові факти, які я зараз не можу оголосити. 23 січня ми продовжимо слухання", – сказав Єрденбеков.