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Казах Женісов правим хуком у 2 раунді "відправив спати" іспанця на турнірі WBC Grand Prix в Ер-Ріяді

Руслан Травкін — 18 квітня 2025, 07:49
Казах Женісов правим хуком у 2 раунді відправив спати іспанця на турнірі WBC Grand Prix в Ер-Ріяді
Скриншот

Жолдас Женісов (9-0, 4 КО) з Казахстану брутально нокаутував Ель Язіда Еззаїдані (6-1, 4 КО) на старті боксерського Гран-прі Світової боксерської ради (WBC), який проходить у місті Ер-Ріяд.

Після першого раунду Жолдас продовжував пресинг. У другому йому вдалося пробити корпус опонента, а потім і "вирубити" його правим хуком.

Бій проходив у ваговій категорії до 57,2 кг. Наступним суперником Женісова буде узбекистанець Аюбхон Бахтієров (7-0, 5 КО), який у першому колі технічним нокаутом у шостому раунді переміг француза Джамала Хаджаба (8-1, 3 КО).

Нагадаємо, українці невдало розпочали турнір. Володар титулу IBA International Олександр Соломенніков (16-1, 8 КО) програв бій представнику Гани Голі Доргбетору (14-0-1, 8 KO). Також свій бій програв український боксер напівлегої вагової категорії Ігор Семончук.

Зазначимо, що в турнірі візьмуть участь боксери із 41 країни світу, які будуть змагатися в чотирьох вагових категоріях. Всього в ринг вийде 128 спортсменів: по 32 учасники в кожному дивізіоні. Нещодавно Чемпіон розповідав про призові цього турніру.

WBC відео бою нокаут WBC Grand Prix

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