Олімпійського чемпіона жорстко вирубили на 12-й секунді бою турніру UFC 331
Гейбл Стівсон зазнав сенсаційної поразки нокаутом на UFC 331 у Лос-Анджелесі. Один із найвідоміших молодих представників важкої ваги в ММА не встиг як слід розпочати свій поєдинок із Шоном Шарафом, як опинився на канвасі.
26-річний олімпійський чемпіон із вільної боротьби, якого підтримує легендарний Джон Джонс, намагався прийняти розмін із суперником.
Однак Шараф виявився точнішим: американець промахнувся, а його опонент миттєво відповів потужним лівим боковим ударом просто в щелепу.
Після цього Стівсон одразу впав на підлогу. Шараф додав ще кілька ударів, але фактично результат був визначений уже в момент влучання його лівого бокового — олімпійський чемпіон перебував у нокауті та не міг продовжувати бій.
Раніше повідомлялося, що Ван здолав Пантожу одноголосним рішенням суддів у головному бою UFC 331.