Олімпійського чемпіона жорстко вирубили на 12-й секунді бою турніру UFC 331

Гейбл Стівсон зазнав сенсаційної поразки нокаутом на UFC 331 у Лос-Анджелесі. Один із найвідоміших молодих представників важкої ваги в ММА не встиг як слід розпочати свій поєдинок із Шоном Шарафом, як опинився на канвасі.

26-річний олімпійський чемпіон із вільної боротьби, якого підтримує легендарний Джон Джонс, намагався прийняти розмін із суперником.

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Однак Шараф виявився точнішим: американець промахнувся, а його опонент миттєво відповів потужним лівим боковим ударом просто в щелепу.

Після цього Стівсон одразу впав на підлогу. Шараф додав ще кілька ударів, але фактично результат був визначений уже в момент влучання його лівого бокового — олімпійський чемпіон перебував у нокауті та не міг продовжувати бій.

Sean Sharaf 🇺🇸 solo necesitó de 12 segundos para mandar a dormir a su rival 🇺🇸Gable Steveson ‼️#CryptoCom #UFC331 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/L6ia3V01rf — UFC Español (@UFCEspanol) September 20, 2026

Раніше повідомлялося, що Ван здолав Пантожу одноголосним рішенням суддів у головному бою UFC 331.