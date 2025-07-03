IBF призначила Біволу обов'язковий захист титулу

Міжнародна боксерська федерація (IBF) оголосила про те, що чемпіон у напівважкій вазі Дмитро Бівол (24-1, 12 КО) зобов’язаний зустрітись із 27-річним німцем Міхаелем Айфертом (13-1, 5 КО).

Про це повідомляє BoxingScene.

Це вже друга спроба IBF за менш ніж рік вивести на ринг Айферта за титул чемпіона у напівважкій вазі. Раніше IBF призначала бій німця проти Артура Бетербієва, проте згодом дала згоду на реванш з Біволом.

Нагадаємо, у лютому Бівол здолав росіянина Артура Бетербієва, який виступає під прапором Канади, роздільним рішенням суддів (114:114, 116:112, 115:113).

У квітні Бівол ухвалив рішення відмовитись від поясу WBC, втративши статус абсолютного чемпіона світу.