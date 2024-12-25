Це все, що має для мене значення в боксі на сьогодні: Нганну кинув виклик Ф'юрі

Ексчемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну кинув виклик британцю Тайсону Ф'юрі (34-2-1, 24 КО), який програв чемпіону світу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександру Усику (23-0, 14 КО) одноголосним рішенням суддів.

Його слова наводить MMA fighting.

"Зараз я хочу щоб усі побачили бій Тайсона Ф'юрі з Френсісом Нганну. Це все, що має для мене значення в боксі на сьогодні", – коротко сказав Нганну.

Нагадаємо, що перший бій між Ф'юрі та Нганну відбувся в жовтні 2023 року, і тоді перемогу роздільним рішенням суддів здобув Ф'юрі, побувавши в нокдауні по ходу поєдинку.

Раніше промоутер Френк Воррен заявив, що підтримає Тайсона Ф'юрі, якщо той захоче завершити кар'єру.