Воррен розповів, що буде робити, якщо Ф'юрі захоче піти з боксу

Промоутер Френк Воррен заявив, що підтримає Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО), якщо той захоче завершити кар'єру.

Слова Воррена наводить Boxing24/7.

"Якщо Тайсон хоче битися, він битиметься. Якщо не захоче, він все одно переможець. Якщо вони битимуться з Джошуа, то вони розпродадуть всі місця.

Особисто я хочу, щоб це сталося, тільки якщо Тайсон цього захоче. Якщо він не хоче, то кого це хвилює? Цим хлопцям нічого доводити. У них видатні кар’єри. Вони блискуче представляли Велику Британію і були феноменальними бійцями.

Якщо він (Ф’юрі – прим.) хоче завершити кар’єру, то може це зробити. Він вже одного разу завершив кар’єру і повернувся через три місяці. Він не зміг цього витримати. Якщо він вирішить завершити кар’єру, я повністю його підтримаю", – сказав Воррен.