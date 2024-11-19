Нганну зацікавлений у поєдинку з Вайлдером

Чемпіон PFL Френсіс Нганну (18-3) зацікавлений у поєдинку з колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Деонтеєм Вайлдером (43-4-1, 42 КО).

Цитує камерунця TMZSports.

"Я зацікавлений у поєдинку з Вайлдером. Нічого не змінилося з моменту нашої останньої розмови. Якщо в мене залишилося кілька поєдинків, то я хотів би, щоб це був один із них. Я зачекаю кілька місяців і подивлюся, чи влаштує щось PFL. Якщо ні, то я подивлюся, чи буде для мене щось у боксі. Але немає такого, що насамперед я думаю про бокс. Я знаю, що можу виступати в обох видах спорту", – заявив Нганну.

Зазначимо, що Нганну провів у боксі два поєдинки. Спочатку він поступився Тайсону Ф’юрі роздільним рішенням суддів у жовтні 2023 року. У березні програв бій Ентоні Джошу, який нокаутував камерунця у другому раунді.

Нещодавно Френсіс повернувся у ММА, де здолав бразильця Ренана Феррейру (13-4) у бою за титул чемпіона PFL.

Вайлдер у червні програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.