Майте повагу до мене: Нганну відкинув можливість боксувати з Полом

Колишній чемпіон UFC Франсіс Нганну, який встиг провести боксерські поєдинки з Тайсоном Фьюрі та Ентоні Джошуа, відкинув можливість проведення бою з Джейком Полом.

Його слова цитує TMZ Sports.

"Хлопці, майте хоч якусь повагу до мене", – сказав Нганну.

Він також висловився про поєдинок блогера проти Майка Тайсона.

"Це шоу, вони просто розважали натовп. Незалежно від того, сподобалося вам дійство чи ні. І, звичайно ж, було цікаво подивитися на Тайсона у такому солідному віці. Було цікаво подивитись, чи встоїть він. Подивитися, чи зможе. Вважаю, що вони обоє впоралися із завданням", – додав камерунець.

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.