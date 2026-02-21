Легендарний Мейвезер анонсував відновлення професійної кар'єри

Флойд Мейвезер збирається повернутися після дев'ятирічної перерви у професійний бокс.

Про це повідомляє The Ring.

Американець хоче провести офіційний бій уже цього літа. Це має статись після виставкового поєдинку проти Майка Тайсона, який заплановано на 25 квітня.

Наразі він не став розголошувати деталі. Інформацію про суперника, дату та місце проведення майбутньої битви Мейвезер має оголосити найближчими тижнями.

"У мене все ще є все необхідне, щоб встановити більше рекордів у боксі – від мого майбутнього поєдинку з Майком Тайсоном до наступного професійного бою після нього. Ніхто не зможе забезпечити більшу кількість глядачів, більшу світову аудиторію трансляцій та заробити більше грошей з кожного поєдинку, ніж мої заходи", – сказав Мейвезер.

Зазначимо, що американець завершив кар'єру у 2017 році після того, як нокаутував Конора Макгрегора. Він повісив рукавички на цвях у статусі непереможного бійця з рекордом 50:0.

Мейвезер був чемпіоном світу у п'яти вагових категоріях. Наприкінці 2025 року його визнали найкращим боксером P4P у XXI столітті.