Найвідоміший румунський боксер помер від раку

Колишній румунський боксер Міхай Леу (28-0, 10 КО) помер від раку у 57-річному віці.

Про це повідомляє Boxingscene.com, посилаючись на слова дружини.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть Міхаеля сьогодні ввечері. Справжній чемпіон як на боксерському рингу, так і на автодромі, Міхай був набагато більше, ніж просто винятковим спортсменом, він був символом волі, мужності та пристрасті", – йдеться у повідомленні Ани Леу на сторінці у Facebook.

Леу, який виграв золото на чемпіонаті світу серед юніорів на Кубі у напівсередній вазі в 1987 році, здобув своє найвище досягнення на рингу в 1997 році, коли переміг панамського претендента Сантьяго Саманьєго одноголосним рішенням суддів у Гамбурзі, Німеччина, та виграв вакантний пояс WBO.

Після цього боксер провів ще один бій і невдовзі завершив кар'єру з "0" у графі поразки.

Після завершення кар'єри Леу пішов за своїм батьком, колишнім автогонщиком Ніколае Леу, у сімейний бізнес, вигравши чемпіонат Румунії з ралі 2003 року. У 2007 році Леу балотувався на виборах до Європейського парламенту від Консервативної партії, але не отримав місця.

Нагадаємо, у віці 72 років пішов із життя колишній український футболіст і тренер Юрій Дубровний.