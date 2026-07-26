Спенс оголосив про завершення кар'єри після поразки від Цзю

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Еррол Спенс-молодший завершив боксерську кар'єру після поразки від Тіма Цзю в Сіднеї.

Про це боєць заявив після поєдинку.

36-річний американський боксер володів поясами WBA, WBC та IBF і не знав поразок упродовж 28 боїв, поки три роки тому не поступився Теренсу Кроуфорду.

У своєму першому бою після тривалої перерви він протягом усієї дистанції працював другим номером проти австралійця Цзю та програв за очками одноголосним рішенням суддів — 118:110, 117:111, 117:111.

"Думаю, так, безумовно", – відповів Спенс на запитання про те, чи це фінал його кар'єри. "Моє здоров'я та глузд при мені. Мої гроші чудово працюють на мене. Все чудово, чоловіче. У мене чудова родина, і я дякую Богові за те, що залишаю цей спорт при повній пам'яті, а моя сім'я все ще поруч зі мною", – підсумував Спенс.