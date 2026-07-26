Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Спенс оголосив про завершення кар'єри після поразки від Цзю

Олександр Булава — 26 липня 2026, 15:15
Спенс оголосив про завершення кар'єри після поразки від Цзю
Еррол Спенс
Instagram/errolspencejr

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Еррол Спенс-молодший завершив боксерську кар'єру після поразки від Тіма Цзю в Сіднеї.

Про це боєць заявив після поєдинку.

36-річний американський боксер володів поясами WBA, WBC та IBF і не знав поразок упродовж 28 боїв, поки три роки тому не поступився Теренсу Кроуфорду.

У своєму першому бою після тривалої перерви він протягом усієї дистанції працював другим номером проти австралійця Цзю та програв за очками одноголосним рішенням суддів — 118:110, 117:111, 117:111.

"Думаю, так, безумовно", – відповів Спенс на запитання про те, чи це фінал його кар'єри.

"Моє здоров'я та глузд при мені. Мої гроші чудово працюють на мене. Все чудово, чоловіче.

У мене чудова родина, і я дякую Богові за те, що залишаю цей спорт при повній пам'яті, а моя сім'я все ще поруч зі мною", – підсумував Спенс.

Нагадаємо, напередодні Ентоні Джошуа після провального першого раунду зумів нокаутувати Крістіана Пренгу.

Еррол Спенс

Еррол Спенс

Цзю здобув впевнену перемогу над 36-річним Спенсом
Бив Постола, декласував Спенса, нокаутував кривдника Усика: найкращі поєдинки Кроуфорда
Ми були готові до бою: Фундора – про скасування поєдинку зі Спенсом
Богачук викликав на бій Фундору
Тайсон назвав свою п'ятірку найкращих боксерів сьогодення

Останні новини