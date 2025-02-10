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Дядько Ф'юрі: Усик має чудовий боксерський інтелект

Руслан Травкін — 10 лютого 2025, 15:58
Дядько Ф'юрі: Усик має чудовий боксерський інтелект
Усик та Ф'юрі
Getty images

Пітер Ф'юрі, дядько Тайсона Ф'юрі (34-1-2, 24 КО) та його колишній тренер, схвально відгукнувся про українця Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це він сказав у коментарі для Boxing King Media.

"Усик чудовий боксер. Він здолав усіх супертяжів. Так, він найкращий. Я не знаю, чи є ще хтось, з ким він може побитися.

В Олександра неймовірний боксерський інтелект, чудова фізична форма, він заслуговує визнання. Не думаю, що зараз є такі боксери, які можуть його перемогти", – сказав Пітер Ф'юрі.

Нагадаємо, що минулого року Тайсон провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.

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