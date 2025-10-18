Українська правда
Нема чого досягати: ексчемпіон світу закликав Усика завершити кар'єру

Володимир Максименко — 18 жовтня 2025, 13:31
Олександр Усик
Колишній чемпіон світу за версіями IBF та WBA Пол Маліньяджи поділився думками щодо майбутнього Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Американець висловився на подкасті Карла Фроча.

"Хто я такий, щоб вказувати дорослій людині з титулами? На мою думку, він виступав чудово і зараз йому вже нема чого досягати. Ніщо вже не зробить його величнішим. Хтось може сказати, що він кращий за Алі. Хтось закликатиме працювати, щоб перевершити Мухамеда, але він нічого не зробить, щоб переконати їх.
Продовжуючи виступи ти ризикуєш стати старим за одну ніч, дозволити себе побити й тоді ти переконаєш людей – ти не найвеличніший. Я ніхто, щоб казати дорослому чоловіку що робити, але я б на його місці завершив кар'єру", – розповів Маліньяджи.

Усик у липні нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Раніше Олександр Усик анонсував свій наступний бій та розповів, до скількох років планує боксувати.

Бокс Олександр Усик

Олександр Усик

