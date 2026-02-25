Це було б ідеально: Вордлі – про бій з Ф'юрі

Чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) хоче провести бій з ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Sky Sports.

"Хотілося б на це сподіватися. Я не знаю, наскільки впевнено можна говорити про щось у боксі, і все, що стосується також Тайсона Ф'юрі, ймовірно, має додаткове застереження. Це було б ідеально, це було б фантастично. Це був би чудовий бій, знову випробування себе проти одного з найкращих. Але спочатку бій з Дюбуа", – сказав він.

Фабіо готовий дати Тайсону шанс на титул WBO, якщо збереже пояс проти Дюбуа. Це дасть Ф'юрі змогу стати триразовим чемпіоном світу у надважкій вазі.

"Я кинув йому виклик на початку року, ще до того, як він підписав контракт на бій з Махмудовим, і ще до того, як я підписав свій бій з Даніелем. Я сказав, що якщо хочеш перейти одразу до цього бою, ми можемо це зробити без проблем. Але якщо він хоче трохи розігрітися, побачити, як він себе почуватиме і так далі – добре, мене це не турбує. Я все одно буду готовий і чекатиму на масштабний бій після того, як закінчу з Даніелем", – сказав Вордлі.

Нагадаємо, що зустріч Дюбуа – Вордлі запланована на 9 травня 2026 року у Манчестері. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO у гевівейті, яким володіє Фабіо.

Дещо раніше 11 квітня прихильники боксу побачать повернення Ф'юрі. Британець проведе поєдинок проти росіянина, який виступає за Канаду, Арсланбека Махмудова. Зустріч відбудеться на арені футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні.

Напередодні "Циганський король" порівнював силу свого наступного опонента із Вордлі та Дюбуа.