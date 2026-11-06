Хейні проведе наступний поєдинок проти чемпіона світу

Володар пояса WBO у напівсередній вазі Девін Хейні (33-0, 15 КО) проведе наступний бій проти чемпіона за версією IBF Ліама Паро (28-1, 16 KO).

Про це повідомив DAZN Boxing.

Цей об'єднавчий поєдинок відбудеться 19 грудня 2026 року. Вони визначатимуть сильнішого на арені "Chase Center" у Сан-Франциско.

Протистояння стане дебютним для американця після підписання ексклюзивної угоди зі стрімінговою платформою DAZN.

Раніше повідомлялося, що WBO зобов'язала 27-річного Девіна провести обов'язковий захист титулу проти Кейшона Девіса. Зазначалося, що у випадку відмови Хейні ризикував втратити чемпіонський пояс, але претендент сам відмовився через умови розподілу гонорару.

Також зірвались перемовини про бій із Шакуром Стівенсоном. Основною перепоною стала розбіжність щодо вагової категорії.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку американець переміг Браяна Нормана-молодшого одноголосним рішенням суддів. Натомість Паро у червні 2026-го здолав Льюїса Крокера.