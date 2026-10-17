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Перемовини про бій між Шакуром і Хейні зірвались

Денис Іваненко — 17 жовтня 2026, 09:09
Перемовини про бій між Шакуром і Хейні зірвались
Шакур Стівенсон
Getty Images

Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) припинив переговори про поєдинок із Девіном Хейні (33-0, 15 КО), протягом яких було вже досягнуто певних домовленостей.

Про це повідомляє BoxingScene.

Журналіст Ленс Пагмайр повідомив, що боксери розглядали можливість проведення очного протистояння 28 листопада в Атланті. Йшлося про бій у проміжній вазі до 145 фунтів (65,8 кг) без пункту про регідратацію.

Проте напередодні перемовини припинилися. Основною перепоною стала розбіжність щодо вагової категорії.

Тепер Хейні планує провести об'єднавчий поєдинок у напівсередній вазі проти чемпіона IBF Ліама Паро. Очікується, що він відбудеться в Атланті на State Farm Arena в Атланті.

Зазначимо, що влітку Шакур погодився на бій із Девіном. Вони декілька разів публічно обговорювали протистояння в соцмережі X – і саме тема вагової категорії була однією з головних дискусій і перепон для організації протистояння непереможених бійців.

Нагадаємо, що Стівенсон востаннє виходив на ринг 31 січня. Він одноголосним рішенням суддів (тричі по 119:109) переміг Теофімо Лопеса.

Хейні свій останній поєдинок провів у листопаді 2025 року. Тоді він здолав Браяна Нормана.

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