Непереможений Хейні може провести об'єднавчий бій проти чемпіона IBF

Володар титулу WBO у напівсередній вазі Девін Хейні (33-0, 15 КО) може провести бій проти чемпіона за версією IBF Ліама Паро (28-1, 16 KO).

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

Цей об'єднавчий поєдинок запланований на 19 грудня 2026 року та відбудеться на арені "Chase Center" у Сан-Франциско.

Протистояння може стати дебютним для "Мрії" після підписання ексклюзивної угоди зі стрімінговою платформою DAZN.

Раніше повідомлялося, що WBO зобов'язала 27-річного американця провести обов'язковий захист титулу проти Кейшона Девіса. Зазначалося, що у випадку відмови Хейні втратить чемпіонський пояс.

Нещодавно також стало відомо, що потенційна дуель Девіна проти Шакура Стівенсона перебуває на межі зриву. Двобій може не відбутися через проблеми під час переговорів.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку (у листопаді 2025-го) Хейні переміг Браяна Нормана-молодшого за одноголосним рішенням суддів. Натомість Паро у червні 2026-го здолав Льюїса Крокера.