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Хейні підписав ексклюзивну угоду з DAZN

Олександр Булава — 24 жовтня 2026, 13:27
Хейні підписав ексклюзивну угоду з DAZN
Девін Хейні
Boxing News 24

Американський боксер Девін Хейні (33-0, 15 КО) підписав новий ексклюзивний контракт із міжнародною медіаплатформою DAZN.

Про це повідомляє DAZN.

У такий спосіб стримінговий сервіс продовжує збирати під своїм крилом головних зірок світового боксу. Раніше аналогічні довгострокові угоди уклали колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та володар поясу в першій напівсередній вазі Теофімо Лопес.

"Радий оголосити про партнерство з DAZN Boxing. Прагнемо організовувати найкращі поєдинки та просувати найкращих боксерів світу. Іншаллах", – сказав Хейні.

Хейні свій останній поєдинок провів у листопаді 2025 року. Тоді він здолав Браяна Нормана.

Раніше була інформація, що Девін  та чемпіон IBF Ліам Паро (28-1, 16 KO) узгодили проведення об’єднавчого бою. Поєдинок має пройти до кінця року в США.

Девін Хейні

Девін Хейні

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