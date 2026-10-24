Хейні підписав ексклюзивну угоду з DAZN

Американський боксер Девін Хейні (33-0, 15 КО) підписав новий ексклюзивний контракт із міжнародною медіаплатформою DAZN.

Про це повідомляє DAZN.

У такий спосіб стримінговий сервіс продовжує збирати під своїм крилом головних зірок світового боксу. Раніше аналогічні довгострокові угоди уклали колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та володар поясу в першій напівсередній вазі Теофімо Лопес.

"Радий оголосити про партнерство з DAZN Boxing. Прагнемо організовувати найкращі поєдинки та просувати найкращих боксерів світу. Іншаллах", – сказав Хейні.

DEEBO IS COMING! 😤 Devin Haney has signed with DAZN. Buckle up, huge fights are ahead 🔜 #DAZNFighter https://t.co/6wH0SvY1No — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 23, 2026

Хейні свій останній поєдинок провів у листопаді 2025 року. Тоді він здолав Браяна Нормана.

Раніше була інформація, що Девін та чемпіон IBF Ліам Паро (28-1, 16 KO) узгодили проведення об’єднавчого бою. Поєдинок має пройти до кінця року в США.