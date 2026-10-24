Хейні підписав ексклюзивну угоду з DAZN
Американський боксер Девін Хейні (33-0, 15 КО) підписав новий ексклюзивний контракт із міжнародною медіаплатформою DAZN.
Про це повідомляє DAZN.
У такий спосіб стримінговий сервіс продовжує збирати під своїм крилом головних зірок світового боксу. Раніше аналогічні довгострокові угоди уклали колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та володар поясу в першій напівсередній вазі Теофімо Лопес.
"Радий оголосити про партнерство з DAZN Boxing. Прагнемо організовувати найкращі поєдинки та просувати найкращих боксерів світу. Іншаллах", – сказав Хейні.
Хейні свій останній поєдинок провів у листопаді 2025 року. Тоді він здолав Браяна Нормана.
Раніше була інформація, що Девін та чемпіон IBF Ліам Паро (28-1, 16 KO) узгодили проведення об’єднавчого бою. Поєдинок має пройти до кінця року в США.