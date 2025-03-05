У мене залишилось три роки: Іноуе – про завершення кар'єри

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі (до 55,3 кг) Наоя Іноуе (29-0, 26 KO) обдумує завершення кар'єри.

Цитує боксера Дайсуке Сугiури.

"Планую провести бій з Ахмадалієвим (обов’язковий претендент по лінії WBA – прим) у вересні в Японії. З нетерпінням чекаю на цю зустріч. Якщо я виходжу на ринг проти найсильніших супротивників, то завжди демонструю найкращі виступи та всю свою силу. Муроджон – саме такий суперник. Будь-якої миті нашого бою я можу показати те, що навіть не чекаю від себе.

Мені виповниться 32 роки у квітні. У мене багато сил та мотивації, немає жодного регресу. Проте є думки про те, що рано чи пізно доведеться залишити ринг назавжди. Всі бої та тренування я плануватиму з урахуванням цього. Це важливо — вчасно завершити кар'єру. У мене залишилося три роки в боксі, якщо враховувати 2025 рік", – повідомив Іноуе.