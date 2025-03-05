У мене залишилось три роки: Іноуе – про завершення кар'єри
Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі (до 55,3 кг) Наоя Іноуе (29-0, 26 KO) обдумує завершення кар'єри.
Цитує боксера Дайсуке Сугiури.
"Планую провести бій з Ахмадалієвим (обов’язковий претендент по лінії WBA – прим) у вересні в Японії. З нетерпінням чекаю на цю зустріч. Якщо я виходжу на ринг проти найсильніших супротивників, то завжди демонструю найкращі виступи та всю свою силу. Муроджон – саме такий суперник. Будь-якої миті нашого бою я можу показати те, що навіть не чекаю від себе.
Мені виповниться 32 роки у квітні. У мене багато сил та мотивації, немає жодного регресу. Проте є думки про те, що рано чи пізно доведеться залишити ринг назавжди. Всі бої та тренування я плануватиму з урахуванням цього. Це важливо — вчасно завершити кар'єру. У мене залишилося три роки в боксі, якщо враховувати 2025 рік", – повідомив Іноуе.
Нагадаємо, що в попередньому поєдинку японський чемпіон брутально нокаутував представника Південної Кореї Є Джун Кіма в 4 раунді.
Іноуе мав зустрітися в січні з Семом Гудманом, однак австралієць отримав травму ока та відклав бій. Через деякий час Гудман зазнав рецидиву ушкодження та відмовився від поєдинку.