Богачук — про бій Берінчика та Наваррете: Не очікував, що перемогу віддадуть Денису

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) сказав, що перемога Дениса Берінчика (18-0, 9 КО) над Еммануелем Наваррете (38-1-1, 31 КО) стала для нього несподіванкою.

Боксер поділився враженнями про чемпіонський бій в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

"От з приводу Берінчика, бій класний, атмосфера теж, бо було дуже багато українців. Наприклад, на моєму поєдинку не було стільки. А тут зібралося зовсім інша історія, навіть у залі було 70 відсотків мексиканців, а 30 — наших, я вважаю, це дуже багато. Бо, наприклад, на бою Сергія Дерев’янченка чи моєму не було навіть 5 відсотків. Тут дуже важко зібрати українців, а цього разу вдалося, було багато прапорів, атмосфера дуже сподобалася.

Ось у поєдинку Усика, я очікував, що він переможе, а з Берінчиком я не скажу так. У мене був такий настрій, що Денису потрібно було вигравати, як то кажуть, "в одну калітку", тому що тут із місцевим чемпіоном нереально просто перемогти, треба дуже добре попрацювати. А тут такий бій, Денис виграв, але не так очевидно. Для нас, для мене та компанії, яка зі мною була, це несподіванка, що перемогу віддали Берінчику, що таке може бути. Можна сказати, що чужий приїхав, набив місцевого та забрав титул, таке рідко коли буває. У таких боях потрібно вигравати безсумнівно, він переміг, але не так очевидно. Для мене це несподіванка. А взагалі бій дуже класний", — сказав Богачук.

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Нагадаємо, що бій Берінчик — Наваррете тривав усі 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116. Завдяки цій перемозі Денис став 14-м українським чемпіоном світу з професійного боксу.