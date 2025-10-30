Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Наваретте та Нуньєс проведуть об'єднавчий бій за титули WBO та IBF

Станіслав Лисак — 30 жовтня 2025, 23:08
Наваретте та Нуньєс проведуть об'єднавчий бій за титули WBO та IBF

Мексиканські чемпіони світу в другій напівлегкій вазі (до 59 кг) Емануель Наваррете (39-2-1, 32 KO) та Едуардо Нуньєс (29-1, 27 KO) можуть провести об'єднавчий бій.

Про це повідомляє The Ring.

Володарі титулів WBO та IBF можуть зустрітися в очному поєдинку вже 24 січня 2026 року в американському місті Фінікс, що знаходиться поблизу Мексики.

Бій може стати головною подією Matchroom Boxing на DAZN.

Команда Наваррете спробує домовитися з обов'язковим претендентом Чарлсі Суаресом про відмову від бою, щоб провести поєдинок з Нуньєсом.

Нагадаємо, що у травні цього року Наваррете переміг Суареса технічним рішенням після 7 раунду через зіткнення головами та сильну кровотечу в мексиканця.

Проте пізніше WBO скасувала рішення бою через те, що розсічення було викликане внаслідок удару Суареса, а також Світова боксерська організація призначила реванш.

Нуньєс у своєму останньому поєдинку здобув перемогу проти Крістофера Діаса одноголосним рішенням суддів.

Емануель Наваррете

Емануель Наваррете

Канонада ударів і глибоке розсічення: огляд скандального бою Наваррете – Суарес
Колишній суперник Берінчика не з першого разу зробив вагу напередодні чемпіонського бою
Наваррете переміг Вальдеса та захистив титул WBO
Богачук — про бій Берінчика та Наваррете: Не очікував, що перемогу віддадуть Денису
Усик, Дерев'янченко, Стапаненко та інші: реакція українського спорту на перемогу Берінчика над Наваррете

Останні новини