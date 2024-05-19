Будківський: Перемога Усика є неабиякою мотивацією для Полісся
Нападник Полісся Пилип Будківський вважає, що перемога Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі в бою за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі є неабиякою мотивацією для житомирського клубу.
Його слова передає Sport.ua.
"Звісно, дивився бій Усика. Це були прекрасні емоції! Спортивний подвиг Олександра – це приклад для усіх нас, а його чемпіонство є звитягою для нашої держави. Це дуже важлива перемога для всієї України, вона показує, що наша нація найсильніша, і ніхто нас не здолає.
Для нашого клубу це неабияка мотивація. Наявність у Поліссі чемпіона світу, на якого ми рівняємось, має величезне значення. Ми усі дуже раді, що він є у нас в команді", – сказав форвард.
Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.
Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.