Будківський: Перемога Усика є неабиякою мотивацією для Полісся

Нападник Полісся Пилип Будківський вважає, що перемога Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі в бою за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі є неабиякою мотивацією для житомирського клубу.

Його слова передає Sport.ua.

"Звісно, дивився бій Усика. Це були прекрасні емоції! Спортивний подвиг Олександра – це приклад для усіх нас, а його чемпіонство є звитягою для нашої держави. Це дуже важлива перемога для всієї України, вона показує, що наша нація найсильніша, і ніхто нас не здолає.



Для нашого клубу це неабияка мотивація. Наявність у Поліссі чемпіона світу, на якого ми рівняємось, має величезне значення. Ми усі дуже раді, що він є у нас в команді", – сказав форвард.