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Будківський: Перемога Усика є неабиякою мотивацією для Полісся

Микола Дендак — 19 травня, 20:59
Будківський: Перемога Усика є неабиякою мотивацією для Полісся

Нападник Полісся Пилип Будківський вважає, що перемога Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі в бою за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі є неабиякою мотивацією для житомирського клубу.

Його слова передає Sport.ua.

"Звісно, дивився бій Усика. Це були прекрасні емоції! Спортивний подвиг Олександра – це приклад для усіх нас, а його чемпіонство є звитягою для нашої держави. Це дуже важлива перемога для всієї України, вона показує, що наша нація найсильніша, і ніхто нас не здолає.

Для нашого клубу це неабияка мотивація. Наявність у Поліссі чемпіона світу, на якого ми рівняємось, має величезне значення. Ми усі дуже раді, що він є у нас в команді", – сказав форвард.

Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.

Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.

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