Накатані проведе об'єднавчий бій із Нішидою у Токіо
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Чемпіон WBC у легшій вазі Дзунто Накатані (30-0, 23 КО) проведе бій з володарем поясу IBF Рьосуке Нішидою (10-0, 2 КО).
Про це повідомляє Top Rank Boxing.
Поєдинок відбудеться 8 червня на арені "Ariake Colosseum у Токіо (Японія). На кону окрім титулів WBC та IBF буде стояти пояс від The Ring.
Нагадаємо, Накатані у лютому провів захист титулу проти мексиканця Давіда Куельяра. 27-річний японець нокаутував молодого опонента у третьому раунді.
Нішида завоював титул чемпіона у травні минулого року у бою проти Еммануеля Родрігеса та провів один успішний захист.
Раніше повідомлялося, що Накатані домовився про бій з абсолютним чемпіоном світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе.