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Накатані проведе об'єднавчий бій із Нішидою у Токіо

Олександр Булава — 18 квітня 2025, 21:05
Накатані проведе об'єднавчий бій із Нішидою у Токіо
Getty Images

Чемпіон WBC у легшій вазі Дзунто Накатані (30-0, 23 КО) проведе бій з володарем поясу IBF Рьосуке Нішидою (10-0, 2 КО).

Про це повідомляє Top Rank Boxing.

Поєдинок відбудеться 8 червня на арені "Ariake Colosseum у Токіо (Японія). На кону окрім титулів WBC та IBF буде стояти пояс від The ​​Ring.

Нагадаємо, Накатані у лютому провів захист титулу проти мексиканця Давіда Куельяра. 27-річний японець нокаутував молодого опонента у третьому раунді.

Нішида завоював титул чемпіона у травні минулого року у бою проти Еммануеля Родрігеса та провів один успішний захист.

Раніше повідомлялося, що Накатані домовився про бій з абсолютним чемпіоном світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе.

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