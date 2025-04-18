Накатані проведе об'єднавчий бій із Нішидою у Токіо

Чемпіон WBC у легшій вазі Дзунто Накатані (30-0, 23 КО) проведе бій з володарем поясу IBF Рьосуке Нішидою (10-0, 2 КО).

Про це повідомляє Top Rank Boxing.

Поєдинок відбудеться 8 червня на арені "Ariake Colosseum у Токіо (Японія). На кону окрім титулів WBC та IBF буде стояти пояс від The ​​Ring.

𝐔𝐍𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐈𝐍𝐂𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 🇯🇵🏆



Two world titles are on the line with P4P star @BoxerJunto facing IBF king Ryosuke Nishida. Joining them is Bantamweight sensation @TeppenTenshin in a Tokyo super card on Sunday, June 8! pic.twitter.com/qxbHcKDeoj — Top Rank Boxing (@trboxing) April 18, 2025

Нагадаємо, Накатані у лютому провів захист титулу проти мексиканця Давіда Куельяра. 27-річний японець нокаутував молодого опонента у третьому раунді.

Нішида завоював титул чемпіона у травні минулого року у бою проти Еммануеля Родрігеса та провів один успішний захист.

Раніше повідомлялося, що Накатані домовився про бій з абсолютним чемпіоном світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе.