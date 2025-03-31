Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Іноуе домовився про бій з Накатані

Олександр Булава — 31 березня 2025, 16:40
Іноуе домовився про бій з Накатані
Getty Images

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе (29-0, 26 КО) і чемпіон WBC у легшій вазі Дзунто Накатані (30-0, 23 КО) мають усну домовленість про бій.

Про це повідомляє Kyodo News.

Боксери зустрілися на щорічній церемонії нагородження JBC Awards у Токіо. Під час якої Іноуе кинув виклик Накатані.

"Це був особливий рік. Я хочу зробити його ще кращим. Цього року я хочу зробити все можливе для великого внутрішнього бою, про який говорять багато вболівальників і людей навколо спорту. Містере Накатані, через рік у Tokyo Dome, давайте разом піднімемо настрій навколо японського боксу", – розповів Іноуе.

Натомість Накатані прийняв виклик.

Свій наступний поєдинок Наоя проведе 4 травня на арені "T-Mobile" у Лас-Вегасі. Його опонентом буде американець мексиканського походження Рамон Карденас (26-1, 14 КО). Це буде перший бій японця в США з 2021 року.

Водночас Накатані в останньому поєдинку у лютому нокаутував Давіда Куельяра.

Наоя Іноуе Джунто Накатані

Наоя Іноуе

Колишній чемпіон світу назвав боксера, який поб'є Іноуе
Чемпіон WBA кинув виклик Іноуе
Top Rank анонсував наступний бій Іноуе
Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P від The Ring, Девіс залишив топ-10
Визначились два наступні суперники Іноуе

Останні новини