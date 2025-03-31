Іноуе домовився про бій з Накатані

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе (29-0, 26 КО) і чемпіон WBC у легшій вазі Дзунто Накатані (30-0, 23 КО) мають усну домовленість про бій.

Про це повідомляє Kyodo News.

Боксери зустрілися на щорічній церемонії нагородження JBC Awards у Токіо. Під час якої Іноуе кинув виклик Накатані.

"Це був особливий рік. Я хочу зробити його ще кращим. Цього року я хочу зробити все можливе для великого внутрішнього бою, про який говорять багато вболівальників і людей навколо спорту. Містере Накатані, через рік у Tokyo Dome, давайте разом піднімемо настрій навколо японського боксу", – розповів Іноуе.

Натомість Накатані прийняв виклик.

Свій наступний поєдинок Наоя проведе 4 травня на арені "T-Mobile" у Лас-Вегасі. Його опонентом буде американець мексиканського походження Рамон Карденас (26-1, 14 КО). Це буде перший бій японця в США з 2021 року.

Водночас Накатані в останньому поєдинку у лютому нокаутував Давіда Куельяра.