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Накатані нокаутував Куельяра і захистив титул WBC

Денис Шаховець — 24 лютого 2025, 15:45
Накатані нокаутував Куельяра і захистив титул WBC
Getty Images

Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBC Джунто Накатані переміг мексиканця Давіда Куельяра у центральному поєдинку боксерського шоу в Токіо на Ariake Arena.

27-річний японець нокаутував молодого опонента у третьому раунді. Перед цим Куельяр опинився у нокдауні, але все ж знайшов у собі сили встати та продовжити бій.

Перемога стала для непереможеного Накатані 30-ю у кар’єрі. Куельяр зазнав першої поразки на професіональному рингу.

Зазначимо, що Накатані втретє поспіль успішно захистив титул, який він виграв у лютому минулого року, перемігши Алехандро Сантьяго.

Нагадаємо, в попередньому бою Накатані в жовтні минулого року здобув перемогу нокаутом над представником Таїланду Тасану Чітпаттану.

нокаут Джунто Накатані

нокаут

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