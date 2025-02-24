Накатані нокаутував Куельяра і захистив титул WBC

Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBC Джунто Накатані переміг мексиканця Давіда Куельяра у центральному поєдинку боксерського шоу в Токіо на Ariake Arena.

27-річний японець нокаутував молодого опонента у третьому раунді. Перед цим Куельяр опинився у нокдауні, але все ж знайшов у собі сили встати та продовжити бій.

Перемога стала для непереможеного Накатані 30-ю у кар’єрі. Куельяр зазнав першої поразки на професіональному рингу.

Зазначимо, що Накатані втретє поспіль успішно захистив титул, який він виграв у лютому минулого року, перемігши Алехандро Сантьяго.

Нагадаємо, в попередньому бою Накатані в жовтні минулого року здобув перемогу нокаутом над представником Таїланду Тасану Чітпаттану.