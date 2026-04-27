Це буде пекельний бій: ексчемпіон світу – про поєдинок Іноуе з Накатані

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі назвав сильні сторони абсолютного чемпіона світу у другій легшій вазі Наоя Іноуе (32‑0, 27 KO) та його суперника Дзунто Накатані (32‑0, 24 KO).

Його слова передає Boxing News24.

Бредлі наразі не готовий назвати фаворита поєдинку.

"Я постійно змінюю думку щодо свого вибору. Ще не знаю, кому віддам перевагу. Скажу пізніше. Чесно – не знаю.

У Накатані є шанс панчера. У будь-якому разі, йому потрібно скорочувати дистанцію. Питання в тому, чи зможе він зробити це безпечно?

Іноуе вразливий. Він пропускає удари, це факт. Але й Накатані також. Усе багато в чому залежить від його передньої руки і того, чи зможе він змусити суперника відкриватися. Він хоче, щоб ти тягнувся до нього – тоді він тебе покарає.

З Іноуе нічого не можна передбачити. Подивіться на його бої – він ніколи не б'ється однаково. Він завжди підлаштовується під стиль суперника.

Але мене турбує інше – він почав пропускати забагато. Я думаю: чи не починає він "зношуватися" після стількох боїв?

У будь-якому випадку, це буде пекельний бій. Ці хлопці просто знищуватимуть один одного в ринзі", – заявив Бредлі.