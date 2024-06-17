Це виглядає так, ніби "я можу срати на всіх": Джервонта висловився про боксерську лігу
Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Джервонта Девіс (30-0, 28 КО) вважає, що Туркі Аль-аш Шейх хоче ще більше самоствердитися за допомогою створення боксерської ліги.
Своїми думками про революцію в боксі "Танк" поділився після перемоги над Френком Мартіном.
"Шейх Туркі відчуває, що має владу, бо має гроші. Це виглядає так, ніби "я можу срати на всіх". Послухайте, я не знаю. Чи добре це для спорту? Не знаю. Тож він хоче зібрати усіх? Це чудово, але я мало знаю про це", — сказав Джервонта.
Нагадаємо, Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії веде переговори з кількома зацікавленими сторонами щодо створення боксерської ліги. У проєкт можуть інвестувати 4-5 мільярдів доларів.