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Чемпіон Бокс

Це виглядає так, ніби "я можу срати на всіх": Джервонта висловився про боксерську лігу

Игорь Чернявский — 17 червня, 17:06
Це виглядає так, ніби я можу срати на всіх: Джервонта висловився про боксерську лігу

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Джервонта Девіс (30-0, 28 КО) вважає, що Туркі Аль-аш Шейх хоче ще більше самоствердитися за допомогою створення боксерської ліги.

Своїми думками про революцію в боксі "Танк" поділився після перемоги над Френком Мартіном.

ейх Туркі відчуває, що має владу, бо має гроші. Це виглядає так, ніби "я можу срати на всіх". Послухайте, я не знаю. Чи добре це для спорту? Не знаю. Тож він хоче зібрати усіх? Це чудово, але я мало знаю про це", — сказав Джервонта.

Нагадаємо, Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії веде переговори з кількома зацікавленими сторонами щодо створення боксерської ліги. У проєкт можуть інвестувати 4-5 мільярдів доларів.

Бокс Джервонта Девіс

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