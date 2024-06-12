Саудівська Аравія хоче створити боксерську лігу: що відомо

Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії веде переговори з "кількома зацікавленими сторонами" щодо створення боксерської ліги.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерела, під егідою новоствореної ліги саудівці хочуть об’єднати провідні промоутерські компанії, зокрема Matchroom Boxing та Golden Boy Promotions. У проєкт можуть інвестувати 4-5 мільярдів доларів.

Останніми роками Саудівська Аравія почала активно інвестувати у спорт. Туркі аль Аш-Шейх, голова департаменту з питань розваг, налагодив співпрацю з топовоми промоутерами. Завдяки його сприянню вдалося провести поєдинки Усик — Ф’юрі, Усик — Джошуа, Ф’юрі — Нганну, Джошуа — Нганну та інші.