Мураталья здолав росіянина в поєдинку за тимчасовий пояс IBF та кинув виклик Ломаченку

Американський боксер Реймонд Мураталья переміг росіянина Заура Абдуллаєва та став новим тимчасовим чемпіоном світу з боксу за версією IBF у легкій вазі.

Поєдинок відбувся на "Pechanga Arena" у Сан-Дієго та завершився перемогою фаворита одноголосним рішенням суддів.

Хоча росіянин активніше почав поєдинок, суперник зміг встояти під пресингом та згодом вирівняв становище на ринзі.

У другій половині бою Мураталья став активніше використовувати джеби та апперкоти, що у підсумку принесло йому впевнену перемогу.

Таким чином, американець став обов'язковим претендендом на титул IBF, яким володіє Василь Ломаченко. Сам боксер вже встиг кинути виклик українцю.

"Ломаченко? Безперечно. Я обов'язковий претендент для нього, і саме на це ми очікуємо. Для мене буде честю вийти проти нього в ринг і мати його ім'я у своєму резюме. З нетерпінням чекаю цього бою. На Кейшоні Девісі я не зосереджений", – заявив Мураталья.

Зазначимо, що український боксер не виходив у ринг з травня 2024 року і наразі інформації про його повернення немає.

У своєму останньому поєдинку Ломаченко здолав Джорджа Камбососа.

Раніше повідомлялось, що Василь втретє став батьком.