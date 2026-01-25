Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Мураталла захистив титул IBF у поєдинку проти Круса

Олександр Булава — 25 січня 2026, 13:17
Мураталла захистив титул IBF у поєдинку проти Круса
Реймонд Мураталла
Top Rank Boxing

Чемпіон IBF у легкій вазі Реймонд Мураталла (24-0, 17 КО) переміг обов'язкового претендента Енді Круса (6-1, 3 КО).

Бій відбувся у Лас-Вегасі. Боксери пройшли всю дистанцію у 12 раундів, за підсумком яких суддів віддали перемогу Мураталлі – 114-114, 118-110, 116-112.

Огляд бою

Нагадаємо, що до червня Мураталла мав статус тимчасового чемпіона, однак після оголошення Василем Ломаченком про завершення кар'єри IBF підвищила американця до повноправного володаря титулу. Крус став обов'язковим претендентом на титул після перемоги над японцем Хіронорі Мішіро.

Раймон Мураталла Енді Крус

Раймон Мураталла

IBF призначила промоутерські торги на бій Мураталли та Круса
Мураталла став новим чемпіоном IBF після завершення кар'єри Ломаченком
Кейшон не хоче битися з потенційним чемпіоном IBF: напередодні він втратив пояс WBO
Мураталья здолав росіянина в поєдинку за тимчасовий пояс IBF та кинув виклик Ломаченку
Мураталла хоче провести бій із Берінчиком

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік