Мураталла захистив титул IBF у поєдинку проти Круса

Чемпіон IBF у легкій вазі Реймонд Мураталла (24-0, 17 КО) переміг обов'язкового претендента Енді Круса (6-1, 3 КО).

Бій відбувся у Лас-Вегасі. Боксери пройшли всю дистанцію у 12 раундів, за підсумком яких суддів віддали перемогу Мураталлі – 114-114, 118-110, 116-112.

Огляд бою

Нагадаємо, що до червня Мураталла мав статус тимчасового чемпіона, однак після оголошення Василем Ломаченком про завершення кар'єри IBF підвищила американця до повноправного володаря титулу. Крус став обов'язковим претендентом на титул після перемоги над японцем Хіронорі Мішіро.