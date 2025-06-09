Мураталла став новим чемпіоном IBF після завершення кар'єри Ломаченком

Міжнародна боксерська федерація оголосила про підвищення в статусі тимчасового чемпіона IBF Реймонда Мураталли (23-0, 17 KO) до повноцінного чемпіона.

Про це йдеться на сайті організації.

Мураталла здобув тимчасовий титул минулого місяця, перемігши Заура Абдулаєва одноголосним рішенням суддів.

Тепер він готуватиметься до свого першого захисту титулу проти переможця бою між Енді Крусом (5-0, 2 КО) та Хінонарі Міширо (17-1-1, 6 КО), який відбудеться в суботу. Переможець стане обов’язковим претендентом на пояс IBF.

"5 червня IBF отримала офіційне повідомлення про те, що Василь Ломаченко завершує свою спортивну кар’єру, тим самим відмовляючись від титулу чемпіона світу IBF у легкій вазі.

IBF пишається тим, що пан Ломаченко був серед її чемпіонів. Його досягнення на професійному та аматорському рівнях – справді виняткові. Він створив спадщину, позначену рішучістю, майстерністю та спортивною гідністю, яка надихатиме майбутні покоління боксерів.

Ми щиро дякуємо Ломі за його внесок у бокс і в діяльність IBF. Бажаємо йому всього найкращого і великих успіхів у майбутньому", – йдеться в заяві організації.