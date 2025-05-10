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Василь Ломаченко втретє став батьком, – промоутер

Володимир Максименко — 10 травня 2025, 13:00
Василь Ломаченко втретє став батьком, – промоутер
Василь Ломаченко
Getty images

Чемпіон світу за версіями IBF та IBO Василь Ломаченко втретє став батьком.

Про це Boxing Scene повідомив промоутер Боб Арум.

Відповідаючи на питання, коли українець повернеться в ринг, функціонер заявив, що Ломаченко нещодавно знову став батьком, тому він не може відповісти журналістам.

Як додав згодом Арум, інформація про можливе повернення боксера у спорт має з'явитись за тиждень.

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Нагадаємо, що у Ломаченка двоє дітей – Анатолій (2011 р.н.) та Вікторія (2013 р.н.).

Востаннє 37-річний боксер виходив в ринг у травні 2024 року, перемігши Джорджа Камбососа.

Раніше повідомлялось, що IBF надала Василю відстрочку від захисту свого титулу.

Боб Арум також заявляв, що повернення Ломаченка залежить від медичних тестів.

Бокс Василь Ломаченко Боб Арум

Бокс

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