Василь Ломаченко втретє став батьком, – промоутер

Чемпіон світу за версіями IBF та IBO Василь Ломаченко втретє став батьком.

Про це Boxing Scene повідомив промоутер Боб Арум.

Відповідаючи на питання, коли українець повернеться в ринг, функціонер заявив, що Ломаченко нещодавно знову став батьком, тому він не може відповісти журналістам.

Як додав згодом Арум, інформація про можливе повернення боксера у спорт має з'явитись за тиждень.

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Нагадаємо, що у Ломаченка двоє дітей – Анатолій (2011 р.н.) та Вікторія (2013 р.н.).

Востаннє 37-річний боксер виходив в ринг у травні 2024 року, перемігши Джорджа Камбососа.

Раніше повідомлялось, що IBF надала Василю відстрочку від захисту свого титулу.

Боб Арум також заявляв, що повернення Ломаченка залежить від медичних тестів.