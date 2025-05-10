Василь Ломаченко втретє став батьком, – промоутер
Василь Ломаченко
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Чемпіон світу за версіями IBF та IBO Василь Ломаченко втретє став батьком.
Про це Boxing Scene повідомив промоутер Боб Арум.
Відповідаючи на питання, коли українець повернеться в ринг, функціонер заявив, що Ломаченко нещодавно знову став батьком, тому він не може відповісти журналістам.
Як додав згодом Арум, інформація про можливе повернення боксера у спорт має з'явитись за тиждень.
Нагадаємо, що у Ломаченка двоє дітей – Анатолій (2011 р.н.) та Вікторія (2013 р.н.).
Востаннє 37-річний боксер виходив в ринг у травні 2024 року, перемігши Джорджа Камбососа.
Раніше повідомлялось, що IBF надала Василю відстрочку від захисту свого титулу.
Боб Арум також заявляв, що повернення Ломаченка залежить від медичних тестів.